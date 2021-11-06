Украина снова установила рекорд суточной смертности от Covid-19

В за сутки 5 ноября в Украине выявлено 25 тысяч 63 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 1541 у детей и 398 у медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

5057 человек госпитализированы с подтверждением или подозрением на Covid-19, а 793 человек умерло. Это рекордный показатель смертности за период с начала эпидемии. В то же время зафиксировано выздоровление 11 тысяч 817 человек.

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За день проведено 149,4 тысячи тестирований на коронавирус, в том числе 71,1 тысячи методом ПЦР, 21,9 тысячи методом ИФА, а также 56,4 тысячи экспресс-тестов на антиген к вирусу SARS-CoV-2.

Всего с февраля 2020 года в Украине зафиксировано 3 млн 58 тысяч 14 случаев заражения, из чего 71 тысяча 635 оказались летальными, а 2 млн 504 тысяч 236 человек выздоровели. ПЦР-тестирований за это время проведено уже более 14,8 млн.

В рамках вакцинационной кампании против Covid-19 использовано уже 19,13 млн доз различных препаратов, в том числе 11,27 млн — для первой прививки, а 7,86 — для второй.

За 5 ноября вакцину получили 278,9 тысячи человек, в том числе 183,3 тысячи — первый раз, а 95,6 тысячи — второй раз. Использовано 138,3 тысячи доз вакцины от китайской компании Sinovac, 108,3 тысячи доз препарата от американской Pfizer, а также 32,3 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

Прививка проводилась 1078 мобильными бригадами по иммунизации, 3190 пунктами прививки и 423 центрами вакцинации населения.

Напомним, что за 4 октября в Украины выявили 26 тысяч 488 новых больных Covid-19, за 3 октября — 27 тысяч 377 (пока это антирекорд), а за 2 октября — 23 тысяч 393. Число смертей в эти дни составило соответственно 696, 699 и 720.