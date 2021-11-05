Общество 40 минут назад

COVID-19: в Украине выявили 26 488 новых случаев за сутки

За сутки в Украине прибавилось более 26 тысяч новых больных ковидом, среди них 1 654 детей

В Украине выявили 26 488 новых случаев covid-19 В Украине выявили 26 488 новых случаев covid-19
В Украине выявили 26 488 новых случаев covid-19

За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 696 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Среди новых больных — 1 654 детей и 488 медработников.

За сутки было госпитализировано 5497 человек; летальных исходов — 696, выздоровел 13 281 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели 3 032 951 человек; выздоровели 2 492 419 человек; 70 842 человек умерли. Было проведено ПЦР-тестирований — 14 730 826.

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За прошедшие сутки 270 320 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы — 79 993 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу — 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 762 884 человека. Всего сделано 18 848 929 прививок.

Напомним, с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен на территории Киева.

С 27 октября в "красную зону" перевели сразу семь областей: Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую. 

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

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