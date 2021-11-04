Новый антирекорд: в Украине выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Украине за прошлые сутки, 3 ноября, зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 787, медработников — 426). Это новый антирекорд с начала пандемии. Прошлый антирекорд был 29 октября — 26 870 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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За сутки 299 272 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы — 86 304 человека.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализировано — 5 472 человека;

◾ летальных исходов — 699;

◾ выздоровело — 12 464 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело — 3 006 463 человека;

◾ выздоровело — 2 479 138 человек;

◾ летальных исходов — 70 146;

◾ проведено ПЦР-тестов — 14 658 956.

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу — 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.

Напомним, с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен на территории Киева.

С 27 октября в "красную зону" перевели сразу семь областей: Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую.

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.