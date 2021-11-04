Общество 20 минут назад

Новый антирекорд: в Украине выявили более 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 27 377 случаев заражения коронавирусом, умерли 699 пациентов

В Украине 27 377 новых случаев covid-19 В Украине 27 377 новых случаев covid-19
В Украине 27 377 новых случаев covid-19

В Украине за прошлые сутки, 3 ноября, зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 787, медработников — 426). Это новый антирекорд с начала пандемии. Прошлый антирекорд был 29 октября — 26 870 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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За сутки 299 272 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы — 86 304 человека.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализировано — 5 472 человека;

◾ летальных исходов — 699;

◾ выздоровело — 12 464 человека.

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За все время пандемии в Украине:

◾ заболело — 3 006 463 человека;

◾ выздоровело — 2 479 138 человек;

◾ летальных исходов — 70 146;

◾ проведено ПЦР-тестов — 14 658 956.

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу — 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.

На зображенні може бути: текст "COVID-19 TA вакцинаця в украён здйснено тестувань 03 листопада 155 405 перша доза зафксовано нових випадкв 212 968 27 377 CN 1530 доза друга одужало осіб 86304 12 464 MIHICTEPCTBO охорони здоров'я украни всього щеплень гаряча лінi̇я: 299272 800 60 19 vaccination.covid19.gov.ua вакцинация вi̇д COVID-19"

Напомним, с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен на территории Киева.

С 27 октября в "красную зону" перевели сразу семь областей: Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую. 

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

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