COVID-19: за сутки в Украине коронавирус обнаружили у 23 тысяч 393 человек

По состоянию на утро 3 ноября в Украине зафиксировано 23 тысячи 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 тысяча 406 детей и 421 медицинский работник.

Всего за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 5 тысяч 935 человек, выздоровели от этой болезни 11 тысяч 937 пациентов и 720 человек умерли.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 979 тысяч 86 человек, излечились от этой инфекции 2 млн 466 тысячи 674 человека и умерли от COVID-19 69 тысяч 447 украинцев. В течение этого времени проведено 14 млн 586 тысяч 38 ПЦР-тестов.

Кроме этого, в течение вчерашних суток в Украине было вакцинировано против коронавируса 310 тысячи 439 человек. Одну дозу получили 229 тысяч 100 граждан, полностью иммунизированы 81 тысяча 339 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 682 тысячи 752 человека, из них получили одну дозу 10 млн 682 тысячи 750 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 млн 596 тысяч 587 граждан (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 млн 279 тысяч 337 прививок.

В Минздраве добавили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Напомним, по состоянию на утро 2 ноября в Украине зафиксировано 19 тысяч 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании решила установить с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева.

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября — сразу семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Таким образом, Киев станет 16-м регионом с таким карантинным статусом.