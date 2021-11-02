В Украине за сутки зафиксировано около 20 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на утро 2 октября, в Украине зафиксировано 19 тысяч 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 263 ребенка и 339 медицинских работников.

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Всего за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 3 тысячи 188 человек, выздоровели от этой болезни 12 тысяч 639 пациентов и 700 человек умерли.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 млн 955 тысяч 693 человека, излечились от этой инфекции 2 млн 454 тысячи 737 человек и умерли от COVID-19 68 тысяч 727 украинцев.

Кроме этого, в течение вчерашних суток в Украине было вакцинировано против коронавируса 273 тысячи 307 человек. Одну дозу получили 207 тысяч 877 граждан, полностью иммунизированы — 65 630 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 453 тысячи 652 человека, из них получили одну дозу — 10 млн 453 тысяч 650 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 млн 515 тысяч 248 граждан (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 млн 968 тысяч 898 прививок.

Напомним, за 31 октября в Украине было зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 905, медработников — 111).

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании решила установить с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева.

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября — сразу семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Таким образом, Киев станет 16-м регионом с таким карантинным статусом.