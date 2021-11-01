Общество 50 минут назад

COVID-19: в Украине выявили почти 14 тысяч новых случаев

В Украине за прошлые сутки, 31 октября, зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, умерли от осложнений 298 человек

В Украине выявили 13 936 новых случаев В Украине выявили 13 936 новых случаев
В Украине выявили 13 936 новых случаев

В Украине за прошлые сутки, 31 октября, зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 905, медработников — 111).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Также за прошлые сутки:

◾ госпитализированы — 3 828 человек;

◾ летальных исходов — 298;

◾ выздоровели — 5 885 человек.

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За все время пандемии в Украине:

◾ заболело — 2 936 238 человек;

◾ выздоровели — 2 442 098 человек;

◾ летальных исходов — 68 027;

◾ проведено ПЦР-тестирование — 14 455 647.

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За сутки 117 818 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы — 28 272 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу — 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

Напомним, 28 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании решила установить с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киева.

Отметим, что с 15 октября "красную" зону установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, с 23 октября — в Сумской. С 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

С 27 октября — сразу семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. Таким образом, Киев станет 16-м регионом с таким карантинным статусом.

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