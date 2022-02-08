За сутки коронавирус выявили у 34 тысяч украинцев, 255 человек умерли

За последние сутки, по состоянию на утро 8 февраля, в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 3 095, медработников — 955). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 168 человек, выздоровели от этой болезни 15 193 человека, зарегистрировано 255 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 4 341 790 человек, выздоровели от этого заболевания 3 696 285 пациентов и 101 647 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 63 919 человек. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую — 28 877 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 543 украинца, бустерную — 14 973.

С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили одну дозу 15 478 006 человек, две дозы — 14 809 443 человека.

Дополнительную дозу вакцины получили 20 875 украинцев, бустерную — 474 203. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 7 февраля 2022 года в Украине зафиксировано 23 378 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 27 851 подтвержденный случай коронавирусной болезни.