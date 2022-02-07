В Украине за сутки выявили более 23 тысяч случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 27 января, в Украине зафиксирована 23 378 новых подтвержденных случай коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 2 242, медработников — 394). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 699 человек, выздоровели от этой болезни 5 024 человека, зарегистрировано 115 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 4 307 437 человек, выздоровели от этого заболевания 3 681 092 пациента и 101 392 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 18 626 человек. Первую дозу получили 5 741 человек, вторую — 8 028 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 86 украинцев, бустерную — 4 771.

С начала вакцинальной кампании привито 15 458 482 человека, из них получили одну дозу 15 458 480 человек, две дозы — 14 780 566 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 20 332 украинца, бустерную — 459 230. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 6 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 27 851 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 42 533 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.