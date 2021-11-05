В Украине выплатили компенсации уже 46 медикам, ставшим инвалидами из-за Covid-19

Фонд социального страхования 5 ноября профинансировал единоразовую страховую выплату для семейного врача из Ивано-Франковской области, которому была установлена ​​ІІІ группа инвалидности в результате острого профессионального заболевания Covid-19.

Как говорится в сообщении фонда, сумма единовременного пособия за средства государственного бюджета составила 681 тысячу грн. Помощь поступит на счет медицинского работника в течение нескольких банковских дней.

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Судя из размера выплаты, она осуществлена из расчета прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действовавшего в декабре 2020 — июне 2021 года (2270 грн).

В целом по состоянию на сегодняшний день Фонд соцстрахования профинансировал уже 46 единовременных страховых выплат за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена ​​инвалидность, наступившая от Covid-19.

Общую точную сумму выплат, однако, в фонде не называют. Размер такой единоразовой помощи зависит от установленной группы инвалидности и составляет для лиц I группы 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, для лиц ІІ группы — 350, а ІІІ группы — 300 прожиточных минимумов.

На сегодня это около 714, 833 и 952 тысячи грн соответственно, а с декабря данные суммы будут составлять уже 744, 868 и 992 тысячи грн.

Напомним, что в Фонде соцстрахования объяснили, что не собираются финансировать оплату больничных работникам, которым перестанут платить зарплату из-за отказа от вакцинации против Covid-19.

Отметим также, что в 2021 году число пособий на похороны выросло на 15% по сравнению с прошлым. Это почти совпадает с ростом смертности — на 16%.