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В Украине за сутки зафиксировано 2 810 новых случаев коронавируса
В Украине по состоянию на утро воскресенья 26 декабря зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 4 279 человек, 138 умерли.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей – 240, медработников – 30).
28 258 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу – 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 832 человека;
- летальных исходов – 138;
- выздоровели – 4 279 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 645 124 человека;
- выздоровели – 3 428 212 человек;
- летальных исходов – 94 838;
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проведено ПЦР-тестирований – 16 669 943.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.
Напомним, по состоянию на утро 25 декабря в Украине было зафиксировано 5 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.