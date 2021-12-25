Covid-19: за сутки в Украине коронавирус выявили у более пяти тысяч человек

По состоянию на 25 декабря в Украине зарегистрировано 5 тысяч 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 378 детей и 90 медицинских работников.

Всего за сутки с Covid-19 госпитализировано 1 тысячу 689 человек, выздоровело от этой болезни 15 тысяч 639 пациентов и 268 больных умерли.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 млн 642 тысячи 314 человек, выздоровело от этой болезни 3 млн 423 тысячи 933 пациента и зафиксировано 94 тысячи 700 летальных случаев. В течение этого периода проведено 16 млн 656 тысяч 395 ПЦР-тестов.

Кроме этого, в течение суток в Украине вакцинированы против коронавируса 117 тысяч 222 человека. Первую дозу получили 37 тысяч 505 человек, полностью иммунизирован 78 тысяч 821 пациент, дополнительную дозу получили 529 граждан, ревакцинальную дозу – 367 украинцев.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 14 млн 563 тысячи 975 человек, из них получили первую дозу – 14 млн 563 тысячи 973 украинца, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 млн 352 тысячи 303 человека, получили дополнительную дозу – 1 811 человек, ревакцинальную дозу – 367 граждан.

В общей сложности проведено 27 млн 918 тысяч 454 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 24 декабря в Украине было зафиксировано 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.