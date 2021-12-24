В Украине за сутки выявили более 6,6 тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 24 декабря, в Украине зафиксировано 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 519, медработников — 107).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 646 человек, выздоровело от этой болезни 14 874 человека, зарегистрировано 248 летальных случаев.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Киеве – 1234, а также в Донецкой области – 593 и Полтавской области – 411. Меньше всего в Херсонской области – 44, Луганской – 57 и Кировоградской – 70.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 637 038 человек, выздоровели от этого заболевания 3 408 294 пациента и 94 432 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 113 882 человека. Одну дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы 76 543 пациента. Дополнительную вакцину получили 793 украинца.

С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили одну дозу 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 296 090 человек. Дополнительную вакцину получили 1 389 украинцев. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 42,8% взрослого населения прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%", — отметили в Минздраве.

Напоминаем, в Украине 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против коронавируса будут закрыты. В Минздраве призвали украинцев не откладывать вакцинацию на послепраздничный период.

На сегодняшний день в Украине создано более 1 400 мобильных бригад, более 3 300 пунктов прививки и более 500 центров вакцинации.

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