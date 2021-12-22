В Украине на два дня закроют центры вакцинации против Covid-19

В Украине 1 и 2 января пункты и центры вакцинации против коронавируса будут закрыты. Об этом 22 декабря сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает пресс-служба Минздрава.

"Во все другие дни (пункты и центры вакцинации — Delo.ua) будут работать по обычному расписанию", — уточнила Карчевич.

Она добавила, что узнать график работы и записаться на прививку можно на сайте, специально созданном для этого, или через контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19. Замминистра призвала украинцев не откладывать вакцинацию на послепраздничный период.

На сегодняшний день в Украине создано более 1 400 мобильных бригад, более 3 300 пунктов прививки и более 500 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании по 21 декабря привито 14 461 449 украинцев, из них получили одну дозу 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 141 446 человек. В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.

В 2022 году в стране будет достаточно вакцин, чтобы продолжить кампанию вакцинации. Украина договорилась о поставке почти 42 миллионов доз вакцины против коронавируса в следующем году.

По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, эти поставки гарантируют, что 70% взрослого населения Украины сможет получить полноценную ревакцинацию двумя дозами.

Тем временем в Израиле уже начинают кампанию по введению четвертой дозы вакцины против Covid-19 людям старше 60 лет на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса Omicron.

В мире появляются новые вакцины и лекарства против коронавируса. Накануне ВОЗ одобрила новую вакцину Nuvaxovid для экстренного применения от Covid-19. Вакцина разработана американской компанией Novavax и Коалицией по инновациям в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI).

В свою очередь EMA рекомендует делать прививки вакцинами Nuvaxovid и Covovax людям старше 18 лет. Возможные побочные реакции — головные боли, боли в мышцах и суставах, тошнота, утомляемость и недомогание.

Фото: Depositphotos