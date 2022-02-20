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В Украине за сутки выявили 17 448 новых случаев коронавируса
За последние сутки, по состоянию на утро 20 февраля, в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, среди них детей — 1 473, медработников — 140.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки из больниц выписали 11 963 человека, госпитализировали – 3 172.
Не смогли справиться с осложнениями от заболевания 152 пациента. С начала эпидемии ковид стал смертельным для 104,5 тысяч украинцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С начала эпидемии коронавирусом инфицировались более 4,7 млн украинцев.
С начала вакцинальной кампании в Украине привили 15,6 млн человек (за сутки – 29 528), полностью иммунизированы 15,1 млн украинцев (за сутки – 13 041), ревакцинацию бустерной дозой прошли более 664 тысяч человек (за сутки – 8 068).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 2126;
- Винницкая область — 292;
- Волынская область — 336;
- Днепропетровская область — 1077;
- Донецкая область — 925;
- Житомирская область — 720;
- Закарпатская область — 275;
- Запорожская область — 753;
- Ивано-Франковская область — 328;
- Киевская область — 574;
- Кировоградская область — 321;
- Луганская область — 263;
- Львовская область — 635;
- Николаевская область — 945;
- Одесская область — 953;
- Полтавская область — 541;
- Ровенская область — 333;
- Сумская область — 996;
- Тернопольская область — 394;
- Харьковская область — 1398;
- Херсонская область — 867;
- Хмельницкая область — 861;
- Черкасская область — 823;
- Черновицкая область — 247;
- Черниговская область — 475.
Отметим, в выходные дни статистика традиционно снижается. Так, днем ранее в Украине выявили 31 125 новых случаев коронавируса, а 18 февраля зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Напомним, Украинские медики теперь смогут при лечении пациентов с коронавирусом использовать препарат Paxlovid. Это лекарство с 17 февраля разрешили применять в экстренных случаях.