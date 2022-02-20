В Украине за сутки выявили 17 448 новых случаев коронавируса

За последние сутки, по состоянию на утро 20 февраля, в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, среди них детей — 1 473, медработников — 140.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки из больниц выписали 11 963 человека, госпитализировали – 3 172.

Не смогли справиться с осложнениями от заболевания 152 пациента. С начала эпидемии ковид стал смертельным для 104,5 тысяч украинцев.

С начала эпидемии коронавирусом инфицировались более 4,7 млн украинцев.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 15,6 млн человек (за сутки – 29 528), полностью иммунизированы 15,1 млн украинцев (за сутки – 13 041), ревакцинацию бустерной дозой прошли более 664 тысяч человек (за сутки – 8 068).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 2126;

Винницкая область — 292;

Волынская область — 336;

Днепропетровская область — 1077;

Донецкая область — 925;

Житомирская область — 720;

Закарпатская область — 275;

Запорожская область — 753;

Ивано-Франковская область — 328;

Киевская область — 574;

Кировоградская область — 321;

Луганская область — 263;

Львовская область — 635;

Николаевская область — 945;

Одесская область — 953;

Полтавская область — 541;

Ровенская область — 333;

Сумская область — 996;

Тернопольская область — 394;

Харьковская область — 1398;

Херсонская область — 867;

Хмельницкая область — 861;

Черкасская область — 823;

Черновицкая область — 247;

Черниговская область — 475.

Отметим, в выходные дни статистика традиционно снижается. Так, днем ранее в Украине выявили 31 125 новых случаев коронавируса, а 18 февраля зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Напомним, Украинские медики теперь смогут при лечении пациентов с коронавирусом использовать препарат Paxlovid. Это лекарство с 17 февраля разрешили применять в экстренных случаях.