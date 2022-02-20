Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Общество
Дата публикации

В Украине за сутки выявили 17 448 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявили 17 448 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки выявили 17 448 новых случаев коронавируса

За последние сутки, по состоянию на утро 20 февраля, в Украине зафиксировано 17 448  новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, среди них детей — 1 473, медработников — 140.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки из больниц выписали 11 963 человека, госпитализировали – 3 172.

Не смогли справиться с осложнениями от заболевания 152 пациента. С начала эпидемии ковид стал смертельным для 104,5 тысяч украинцев.

С начала эпидемии коронавирусом инфицировались более 4,7 млн украинцев.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 15,6 млн человек (за сутки – 29 528), полностью иммунизированы 15,1 млн украинцев (за сутки – 13 041), ревакцинацию бустерной дозой прошли более 664 тысяч человек (за сутки – 8 068).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 2126;
  • Винницкая область — 292;
  • Волынская область — 336;
  • Днепропетровская область — 1077;
  • Донецкая область — 925;
  • Житомирская область — 720;
  • Закарпатская область — 275;
  • Запорожская область — 753;
  • Ивано-Франковская область — 328;
  • Киевская область — 574;
  • Кировоградская область — 321;
  • Луганская область — 263;
  • Львовская область — 635;
  • Николаевская область — 945;
  • Одесская область — 953;
  • Полтавская область — 541;
  • Ровенская область — 333;
  • Сумская область — 996;
  • Тернопольская область — 394;
  • Харьковская область — 1398;
  • Херсонская область — 867;
  • Хмельницкая область — 861;
  • Черкасская область — 823;
  • Черновицкая область — 247;
  • Черниговская область — 475.

Отметим, в выходные дни статистика традиционно снижается. Так, днем ранее в Украине выявили 31 125 новых случаев коронавируса, а 18 февраля зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Напомним, Украинские медики теперь смогут при лечении пациентов с коронавирусом использовать препарат Paxlovid. Это лекарство с 17 февраля разрешили применять в экстренных случаях.

Автор:
Светлана Манько