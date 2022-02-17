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Общество
Дата публикации

В Украине зарегистрировали еще один препарат против коронавируса

В Украине зарегистрировали еще один препарат против коронавируса
Минздрав разрешил медикам применять Paxlovid для лечения коронавируса. Фото: Wikimedia

Украинские медики теперь смогут при лечении пациентов с коронавирусом использовать препарат Paxlovid. Это лекарство с 17 февраля разрешили применять в экстренных случаях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Известно, что прежде чем включить Paxlovid в список препаратов экстренного медицинского применения, были проведены соответствующие экспертизы.

"Препарат Paxlovid предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степенью тяжести к средней и тяжелой", – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Медики вскоре получат этот препарат. Минздрав уже подписал контракт с компанией Pfizer, которая производит этот препарат. Он предусматривает, что Украина получит 300 тысяч курсов Paxlovid.

Минздрав заключил с Pfizer эту сделку еще в декабре 2021 года. Теперь же ведомство официально разрешило его применять. 

По заявлению компании Pfizer, во время испытаний таблетки Paxlovid показали высокую эффективность в предотвращении госпитализации и смерти — в 89% случаев. Такой результат медики получили, когда давали лекарства взрослым людям из групп высокого риска в течение нескольких дней после появления у них первых симптомов Covid-19.

Отметим, что в Украину уже начали прибывать партии препарата “Молнупиравир” для лечения Covid-19. По словам Ляшко, к апрелю в Украину поступят еще 240 тысяч курсов "Молнупиравира".

Автор:
Вита Молодан