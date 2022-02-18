Covid-19: в Украине выявили почти 35 тысяч новых случаев за сутки

За последние сутки, по состоянию на утро 18 февраля, в Украине зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, среди них детей — 2 879, медработников — 870.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 323 человека, выздоровел от этой болезни 29 254 человека, зарегистрировано 282 летальных случая.



За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 672 198 человек, выздоровели от этого заболевания 3 896 009 пациентов и 104 106 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 65 089 человек. Одну дозу получили 17 796 человек, полностью иммунизированы 27 686 пациентов.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 488 украинцев, бустерную — 19 119. С начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили одну дозу 15 649 483 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы 15 071 517 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получил 25 841 украинец, бустерную — 636 201. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки.

Напомним, Украинские медики теперь смогут при лечении пациентов с коронавирусом использовать препарат Paxlovid. Это лекарство с 17 февраля разрешили применять в экстренных случаях.

По заявлению компании Pfizer, которая производит это лекарство, во время испытаний таблетки Paxlovid показали высокую эффективность в предотвращении госпитализации и смерти — в 89% случаев.