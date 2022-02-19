В Украине выявили 31 125 новых случаев коронавируса

За последние сутки, по состоянию на утро 19 февраля, в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, среди них детей — 2 611, медработников — 765.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 208 человек, выздоровели от этой болезни 30 487 человек, зарегистрировано 260 летальных случая.

За все время пандемии было зафиксировано 104 366 летальных исходов, а побороли коронавирус уже 3 926 496 граждан.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 67 636 человек.

Первую дозу получили 17 783 украинца, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу - 15 667 266 человек, получили две дозы - 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу - 26 339 человек, бустерную дозу - 656 08 человек. Всего проведено 31 450 678 прививок.

Отметим, в Украине днем ранее зафиксировано 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Напомним, Украинские медики теперь смогут при лечении пациентов с коронавирусом использовать препарат Paxlovid. Это лекарство с 17 февраля разрешили применять в экстренных случаях.