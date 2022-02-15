В Украине число заболевших коронавирусом за сутки почти достигло 30 тысяч

За последние сутки, по состоянию на утро 15 февраля, в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 2 393, медработников — 884).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 889 человек, выздоровели от этой болезни 23 235 человек, зарегистрировано 305 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 4 572 417 человек, выздоровели от этого заболевания 3 811 630 пациентов и 103 255 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 59 170 человек. Одну дозу получили 17 244 человека, полностью иммунизированы 27 362 пациента.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 457 украинцев, бустерную — 14 107. С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили одну дозу 15 594 936 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 985 576 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 24 205 украинцев, бустерную — 581 349. В общей сложности проведено 31 186 066 прививок.

Напомним, в программе медицинских гарантий на 2022 год вакцинация населения — отдельный пункт. Поэтому медикам доплачивают почти 200 гривен за три прививки, которые получил один человек.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что медикам платят 35 гривен за первый раунд вакцинации от Covid-19, 84 гривни — за второй и 60 гривен за третий раунд вакцинации, за бустерную дозу.