"Вторая доза самая дорогая": Ляшко рассказал, сколько доплачивают медикам за вакцинацию

В программе медицинских гарантий на 2022 год вакцинация населения — отдельный пункт. Поэтому медикам доплачивают почти 200 гривен за три прививки, которые получил один человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что украинцы получают прививки полностью бесплатно, за них медикам платит государство.

"35 гривен за первый раунд вакцинации от Covid-19, 84 гривни — за второй и 60 гривен за третий раунд вакцинации, за бустерную дозу", — резюмировал Ляшко.

В целом вакцинация — это тоже одна из услуг медсферы, в которую кроме самой прививки дополнительно входит фиксирование факта прививки в электронной медицинской карте пациента, а также выдача Covid-сертификата.

Кроме того, врач вносит в Электронную систему здравоохранения информацию о всех прививках против коронавируса, что позволит потом человеку сгенерировать в приложении или на портале "Дія" нужный сертификат.

Отметим, что в "Дії" уже доступны несколько видов Covid-сертификатов. В частности, можно сгенерировать документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины или прохождение всего курса вакцинации против коронавируса.

Кроме того, в "Дії" доступен Covid-сертификат о выздоровлении, а с 1 февраля появился Covid-сертификат о бустерной вакцинации.

Вакцинированные бустерной дозой кроме нового Covid-сертификата получат еще и международное свидетельство о вакцинации, которое также доступно в "Дії".

Ранее украинские цифровые Covid-сертификаты в приложении "Дія" признали еще шесть стран: Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели. Теперь вакцинированные граждане Украины смогут посещать эти страны без ПЦР-тестов и самоизоляции.