Covid-19: за сутки коронавирус выявили у 13 тысяч 206 человек, 436 украинцев умерли

По состоянию на утро 4 декабря, в Украине зафиксировано 13 тысяч 206 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – тысяча 196 детей и 200 медицинских работников.

Всего за прошедшие сутки в Украине госпитализировано с коронавирусом 2 тысячи 764 человека, выздоровело от этой болезни 22 тысячи 765 пациентов и 436 украинцев скончались.

В течение суток против Covid-19 вакцинировано 216 тысяч 129 человек. Первую дозу получили 75 557 граждан, полностью иммунизированы – 140 572 пациента.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусной инфекцией 3 млн 490 тысяч 855 человек, выздоровели от этого заболевания – 3 млн 41 тысяча 385 украинцев и было зарегистрировано 88 тысяч 2 летальных случая. Кроме этого, за этот период проведено 16 млн 51 тысячу 772 ПЦР-тестирования.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 685 тысяч 627 человек, из них получили первую дозу – 13 млн 685 тысяч 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 млн 690 тысяч 62 человека. В общей сложности проведено 25 млн 375 тысяч 687 прививок.

Напомним, за 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

За день до этого, 1 декабря в Украине выявили 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.