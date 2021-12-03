За сутки в Украине от коронавируса умерло более 500 человек

За 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 279 детей и 222 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 992 человека, выздоровели от этой болезни 22 893 человек и зарегистрировано 509 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 210 869 человек. Одну дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы 136 014 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 477 тысяч 649 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 18 тысяч 620 пациентов и 87 тысяч 566 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 610 тысяч 70 человек, из них получили одну дозу 13 млн 610 тысяч 68, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 млн 549 тысяч 490 человек. В общей сложности проведено 25 млн 159 тысяч 558 прививок.

Напомним, за сутки 1 декабря в Украине зафиксировали 13 531 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 530 детей и 72 медицинских работника.

За день до этого в Украине зафиксировали 11 960 новых случая заболевания.

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