Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Общество
Дата публикации

За сутки в Украине вырос уровень заболеваемости коронавирусом: 13 531 новый случай

тест
Тест на коронавирус. Фото: Depositphotos

За 1 декабря в Украине зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 346 детей и 240 медицинских работников. 

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 003 человека, выздоровели от этой болезни 23 535 человек и зарегистрировано 525 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 210 869 человек. Одну дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы 136 014 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 450 тысяч 341 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 972 тысяч 192 пациента и 86 тысяч 532 гражданина умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 543 тысяч 490 человек, из них получили одну дозу 13 млн 543 тысяч 488, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 млн 415 тысяч 141 человек. В общей сложности проведено 24 млн 958 тысяч 629 прививок.

Напомним, за сутки 29 ноября в Украине зафиксировали 11 960 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 530 детей и 72 медицинских работника. 

За день до этого в Украине зафиксировали 10 554 новых случая заболевания. 

Фото: Depositphotos 