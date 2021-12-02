За сутки в Украине вырос уровень заболеваемости коронавирусом: 13 531 новый случай

За 1 декабря в Украине зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 346 детей и 240 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 003 человека, выздоровели от этой болезни 23 535 человек и зарегистрировано 525 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 210 869 человек. Одну дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы 136 014 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 450 тысяч 341 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 972 тысяч 192 пациента и 86 тысяч 532 гражданина умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 543 тысяч 490 человек, из них получили одну дозу 13 млн 543 тысяч 488, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 млн 415 тысяч 141 человек. В общей сложности проведено 24 млн 958 тысяч 629 прививок.

Напомним, за сутки 29 ноября в Украине зафиксировали 11 960 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 530 детей и 72 медицинских работника.

За день до этого в Украине зафиксировали 10 554 новых случая заболевания.

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