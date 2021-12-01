В Украине выросло число заболевших коронавирусом за сутки: почти 12 тысяч инфицированных

За 30 ноября в Украине зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 088 детей и 207 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 629 человек, выздоровели от этой болезни 26 160 человек и зарегистрировано 557 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 233 471 человека. Одну дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы 156 492 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 450 тысяч 341 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 972 тысяч 192 пациента и 86 тысяч 532 гражданина умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 468 тысяч 635 человека, из них получили одну дозу 13 млн 468 тысяч 633, полностью иммунизированы и получили две дозы 11 млн 279 тысяч 127 человек. В общей сложности проведено 24 млн 747 тысяч 760 прививок.

Напомним, за сутки 29 ноября в Украине зафиксировали 10 554 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 530 детей и 72 медицинских работника.

За день до этого в Украине зафиксировали 5804 новых случая заболевания.