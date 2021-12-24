"Добробут" планирует закрыть ковидный стационар

Медицинская сеть "Добробут" планирует закрыть стационар для лечения больных коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом заявил генеральный директор и совладелец сети Олег Калашников, передает НВ.

По его словам, "Добробут" стала одной из первых частных клиник в Украине, открывших свой ковидный стационар, который пользовался спросом.

"Проблема в том, что он нам дорого обходится. У Сovid-19 есть свои волны, и в моменты падения расходы на содержание стационара становятся слишком велики. В "Борисе" (клиника, которую купила сеть "Добробут" – Delo.ua) у нас было 32 койки, выделенных под ковидный стационар (после расширения – 60 коек). Мы собирались закрыть клинику на ремонт 15 марта, но у нас были тяжелые пациенты. Поэтому продлили его работу до 15 июня", – рассказал Калашников.

Он отметил, что стационар планируют закрыть в начале следующего года.

"Средняя стоимость пребывания в ковидном стационаре составляет порядка 16 тысяч грн в сутки. Если пациент тяжелый, то такие затраты еще можно объяснить. Но часто пациент с легким течением болезни хочет попасть в больницу для собственного спокойствия. А ему потом выставляют счет в 150 тысяч грн, и остается "осадок". Мне бы не хотелось в этом участвовать", – отметил гендиректор.

Калашников добавил, что компания придерживается правила не вводить пациента в ненужные или неоправданные расходы.

"Для нас прозрачность взаимоотношений очень важна. Тем более, государство обеспечило много коек для больных", – резюмировал Калашников.

Ранее главный инфекционист "Добробута" Станислава Рыкова сообщила, что с начала пандемии в ковидном стационаре вылечили более трех тысяч больных коронавирусом.