KAN Development підписав меморандум з ”Добробут”: в ЖК з’являться медичні клініки

Метою угоди є виконання третьої мети Глобального договору ООН щодо забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці.

Медична мережа «Добробут» та компанія KAN Development підписали меморандум про стратегічне партнерство, в рамках якого тепер на території житлових комплексів KAN з’являться медичні клініки «Добробут».

Перший проект реалізується у ЖК “Файна Таун” та Respublika вже у другому кварталі 2022 року. Сучасний медичний центр для дітей та дорослих зможе проводити діагностику та лікувати захворювання за більш ніж 20 напрямками відповідно до українських та міжнародних стандартів. Клініка працюватиме без вихідних та зможе обслуговувати понад 100 клієнтів щодня амбулаторно.

«Доступність сучасних якісних медичних послуг – наше головне завдання та відповідальність. Воно відповідає і світовим трендам – ​​третьої мети Глобального договору ООН (забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці). Саме тому ми постійно розвиваємося – відкриваємо нові мультифункціональні медичні центри, розширюємо спектр послуг. За 5 років ми інвестували 1,5 мільярди гривень у нові об'єкти та сучасне обладнання, запустили понад 10 нових медичних напрямків, щорічно проводимо понад 7 тисяч операційних втручань. Партнерство з KAN Development – важливий крок, який відповідає на запит населення на пішу доступність якісних медичних послуг», – зазначив Олег Калашніков, співзасновник та генеральний директор медичної мережі «Добробут».

Ігор Ніконов, засновник KAN Development, та Олег Калашніков, гендиректор медичної мережі "Добробут"

“Партнерство з "Добробутом" стане довгостроковим проєктом, що забезпечить легкий доступ мешканців KAN до медичних послуг. Надавати можливість швидкого отримання медичної допомоги на території свого дому в будь-яку пору доби — логічний крок у напрямку посилення інфраструктури нових житлових комплексів KAN та підвищення якості життя наших мешканців”, — коментує Ігор Ніконов, засновник KAN Development.

ДОВІДКА:

Добробут – найбільша в Україні приватна медична мережа. У портфелі компанії 20 медичних центрів, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні послуги за понад 75 напрямками відповідають потребам громадян різного віку та категорій. Щороку в “Добробуті” проводять понад 7 000 операційних втручань, серед яких 350 – кардіохірургія, 550 – судинна хірургія, 720 – онкологія, 850 – травматологія. У “Добробуті” працюють понад 3000 співробітників, з них 20 професорів, 100 кандидатів наук та понад 400 лікарів вищої категорії. Сума інвестицій у сучасні мультифункціональні медичні центри та високотехнологічне обладнання за 5 років склала 1,5 мільярди гривень. З 2020 року у мережі працює власний освітній проект “Академія Добробут” – для навчання медичного персоналу, підвищення кваліфікації лікарів та розвитку інтернатури.

KAN Development – лідер серед девелоперів українського ринку нерухомості. В портфелі компанії: Ocean Plaza, Respublika Park, Tetris Hall, Central Park, Comfort Town, Файна Таун, Respublika, IQ Business Center та 101 Tower, що стали справжніми символами міста. За 20 років роботи на ринку KAN Development створив понад 3 000 000 квадратних метрів житлової, торговельної та комерційної нерухомості. Команда та партнери KAN надають роботу понад 10 000 працівникам. Багато років поспіль діяльність компанії визнається найкращою міжнародними та українськими експертами, рейтингами MAPIC Awards, iBuild, Commercial Property Awards, Best-of-the-Best, Choice of the Year. Також KAN розвиває власну освітню мережу А+. Педагогічний колектив А+ об'єднує навколо себе 2 000 дітей віком від 1 до 19 років у 10 освітніх закладах, що розташовані на території житлових комплексів Комфорт Таун, Respublika, Tetris Hall, Central Park. Серед них: Academy Ecoland, дитячий садок А+, академія спорту А+, академія початкової освіти А+ з поглибленим вивченням іноземних мов, Гімназія А+, Respublika Kids та інші.