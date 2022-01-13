Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировало более 10 тысяч новых заболевших

За последние сутки, по состоянию на утро 12 января, в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 590, медработников — 255).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 676 человек, выздоровели от этой болезни 7 202 человека, зарегистрирован 191 летальный случай.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 727 034 человека, выздоровели от этого заболевания 3 537 826 пациентов и 97 928 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 102 580 человек. Одну дозу получили 33 452 человека, полностью иммунизированы 53 342 пациента. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 749 украинца, бустерную — 15 037.

С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили одну дозу 14 909 166 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 14 152 238 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 8 088украинцев, бустерную — 56 178. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 11 января 2022 года, в Украине зафиксировано 7 тысяч 117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине зафиксировали 5 тысяч 429 подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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