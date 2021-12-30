Черногория ужесточила условия въезда: отрицательного ПЦР-теста теперь недостаточно

Ухудшение эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом привело к тому, что со 2 января 2022 года в Черногории вводятся обновленные условия въезда, сообщает посольство Украины.

Теперь туристы не смогут посетить страну только с отрицательным тестом.

Со 2 января въезд разрешается при наличии одного из двух документов. Необходимо подтверждение проведения полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее шести месяцев до выезда.

Второй вариант: подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антигена, который должен быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

В обоих случаях требуется дополнительно иметь или отрицательный ПЦР-тест, который сделан в течение 72 часов, или экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 48 часов.

Указанные условия выезда действуют до 12 января.

Ранее власти Черногории ввели ряд ограничений и внутри страны. Так, на свадьбу в банкетных залах или на другие частные торжества могут собираться не более 100 человек, и у всех должен быть либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест, либо справка о перенесенной болезни.

Мероприятия на открытом воздухе не ограничены по числу участников, но все гости и сотрудники должны иметь при себе "антиковидные" документы. То же правило распространяется на дискотеки, ночные клубы и торговые центры.

С 27 декабря изменила условия въезда и другая популярная среди украинцев страна. Теперь попасть на территорию Чехии без Covid-теста можно только тем, кто сделал уже три прививки от коронавируса, две дозы допускаются лишь для подростков до 18 лет.

Для иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание, новые правила въезда начнут действовать с 3 января 2022 года. До этого въезд в Чехию был разрешен украинцам, прошедшим полный курс прививки вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам.