Черногория ужесточила въезд для частично вакцинированных иностранцев

Власти Черногории ужесточили правила въезда для иностранцев, вакцинированных одной вакциной. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал RTCG.

"В Минздраве Черногории приняли решение ужесточить антикоронавирусные меры в стране, отдав приоритет иммунизации, а не введению повсеместного комендантского часа. Так, для въезда в Черногорию иностранным туристам теперь потребуется сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия. Частичная вакцинация или прививка одним из двух компонентов препарата больше не будет признаваться", — сказано в сообщении.

Новые правила будут действовать до 24 сентября с возможностью пересмотра. Мера не распространяется на детей до 18 лет.

Для непривитых путешественников правила въезда в Черногорию не изменились. Они могут приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее 48 часов до поездки, или справка о перенесенном COVID-19 (не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней после заболевания).

Кроме того, как сообщает RTCG, власти Черногории ввели ряд ограничений и внутри страны. Так, на свадьбу в банкетных залах или на другие частные торжества могут собираться не более 100 человек, и у всех должен быть либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР- или экспресс-тест, либо справка о перенесенной болезни. Мероприятия на открытом воздухе не ограничены по числу участников, но все гости и сотрудники должны иметь при себе "антиковидные" документы. То же правило распространяется на дискотеки, ночные клубы и торговые центры.

Напомним, власти Албании 6 сентября решили перестать пускать в страну всех желающих, установив ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты Албании, такие меры были определены техническим комитетом экспертов 30 августа.

Напомним также, Черногория, ранее свободно пускавшая на свою территорию граждан ряда стран без дополнительных требований, связанных с Covid-19, с 24 августа сузила перечень таких стран, оставив в нем лишь страны-соседи.