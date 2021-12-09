В Украине за сутки более 12 тысяч человек заболели Covid-19

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы — 2 449 человек, а умерли от осложнений 465 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки из общего числа заболевших на коронавирус 1 078 — дети, 194 –медработники. Количество выздоровевших составило 24 547 человек. За последние 24 часа проведено 79 642 теста на выявление коронавирусной болезни.

За все время пандемии в стране: заболело 3 532 357 человек, выздоровело – 3 133 970, летальных исходов – 89 901.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области – 1232, Киеве – 1198, во Львовской области– 745, Житомирской – 640, Донецкой – 574.

В течение последних суток против Covid-19 вакцинировано 178 796 человек. Первую дозу получили 69 267 украинцев, вторую – 109 529 пациентов.

С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них получили первую дозу 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. В общей сложности проведено 26 126 460 прививок.

Напоминаем, по миру распространяется новый штамм коронавируса Omicron. Он склонен к мутациям, которые могут сделать его еще более заразным, чем другие. Из-за этого, по выводу ВОЗ, возрастает вероятность того, что штамм быстро распространится по миру. Глобальный риск, связанный с этим штаммом Covid-19, ВОЗ оценен как "крайне высокий".

При этом американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявляют, что их вакцина Comirnaty нейтрализует вариант Omicron после получения пациентами третьей дозы.

Фото: Depositphotos