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Категория
Общество
Дата публикации

В Украине за сутки почти 2 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за сутки почти 2 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в Украине зафиксировано 1804 новых случая Covid-19

В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 1 804 человека, среди них – 97 детей и 24 медработника. Больше всего новых случаев в Львовской и Полтавской областях. 

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Также за последние сутки госпитализировано 1168 человек, летальных исходов – 114, выздоровело 2537 человек, проведено тестирования за сутки – 17437.

Наибольшее количество новых заболевших за сутки выявлено в Киеве (532), Львовской (112), Киевской (111) и Полтавской (104) областях.

За все время пандемии в стране заболело 3 676 342 человека, выздоровело 3 479 725 человек, летальных исходов – 96 301, проведено ПЦР-тестов – 16824014.

Напомним, 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против Covid-19 в Украине были закрыты. В остальные дни будут работать по обычному расписанию. 

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 532;
  • Винницкая область — 55;
  • Волынская область — 30;
  • Днепропетровская область — 92;
  • Донецкая область — 66;
  • Житомирская область — 18;
  • Закарпатская область — 51;
  • Запорожская область — 30;
  • Ивано-Франковская область — 60;
  • Киевская область — 111;
  • Кировоградская область — 47;
  • Луганская область — 4;
  • Львовская область — 112;
  • Николаевская область — 26;
  • Одесская область — 64;
  • Полтавская область — 104;
  • Ровенская область — 19;
  • Сумская область — 37;
  • Тернопольская область — 79;
  • Харьковская область — 72;
  • Херсонская область — 39;
  • Хмельницкая область — 20;
  • Черкасская область — 56;
  • Черновицкая область — 59;
  • Черниговская область — 21.

Отметим, после выходных показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента, а болезнь диагностировали у 1863 человек.

Автор:
Светлана Манько