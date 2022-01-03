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В Украине за сутки почти 2 тысячи новых случаев коронавируса
В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 1 804 человека, среди них – 97 детей и 24 медработника. Больше всего новых случаев в Львовской и Полтавской областях.
Об этом сообщили в Минздраве Украины.
Также за последние сутки госпитализировано 1168 человек, летальных исходов – 114, выздоровело 2537 человек, проведено тестирования за сутки – 17437.
Наибольшее количество новых заболевших за сутки выявлено в Киеве (532), Львовской (112), Киевской (111) и Полтавской (104) областях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За все время пандемии в стране заболело 3 676 342 человека, выздоровело 3 479 725 человек, летальных исходов – 96 301, проведено ПЦР-тестов – 16824014.
Напомним, 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против Covid-19 в Украине были закрыты. В остальные дни будут работать по обычному расписанию.
С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 532;
- Винницкая область — 55;
- Волынская область — 30;
- Днепропетровская область — 92;
- Донецкая область — 66;
- Житомирская область — 18;
- Закарпатская область — 51;
- Запорожская область — 30;
- Ивано-Франковская область — 60;
- Киевская область — 111;
- Кировоградская область — 47;
- Луганская область — 4;
- Львовская область — 112;
- Николаевская область — 26;
- Одесская область — 64;
- Полтавская область — 104;
- Ровенская область — 19;
- Сумская область — 37;
- Тернопольская область — 79;
- Харьковская область — 72;
- Херсонская область — 39;
- Хмельницкая область — 20;
- Черкасская область — 56;
- Черновицкая область — 59;
- Черниговская область — 21.
Отметим, после выходных показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента, а болезнь диагностировали у 1863 человек.