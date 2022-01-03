В Украине за сутки почти 2 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 1 804 человека, среди них – 97 детей и 24 медработника. Больше всего новых случаев в Львовской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Также за последние сутки госпитализировано 1168 человек, летальных исходов – 114, выздоровело 2537 человек, проведено тестирования за сутки – 17437.

Наибольшее количество новых заболевших за сутки выявлено в Киеве (532), Львовской (112), Киевской (111) и Полтавской (104) областях.

За все время пандемии в стране заболело 3 676 342 человека, выздоровело 3 479 725 человек, летальных исходов – 96 301, проведено ПЦР-тестов – 16824014.

Напомним, 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против Covid-19 в Украине были закрыты. В остальные дни будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. Всего проведено 28 457 565 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 532;

Винницкая область — 55;

Волынская область — 30;

Днепропетровская область — 92;

Донецкая область — 66;

Житомирская область — 18;

Закарпатская область — 51;

Запорожская область — 30;

Ивано-Франковская область — 60;

Киевская область — 111;

Кировоградская область — 47;

Луганская область — 4;

Львовская область — 112;

Николаевская область — 26;

Одесская область — 64;

Полтавская область — 104;

Ровенская область — 19;

Сумская область — 37;

Тернопольская область — 79;

Харьковская область — 72;

Херсонская область — 39;

Хмельницкая область — 20;

Черкасская область — 56;

Черновицкая область — 59;

Черниговская область — 21.

Отметим, после выходных показатели заболеваемости традиционно снизились, в первый день нового года не госпитализировали ни одного пациента, а болезнь диагностировали у 1863 человек.