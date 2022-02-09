В Украине число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 38 тысяч

За последние сутки, по состоянию на утро 9 февраля, в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 3 308, медработников — 1 076). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 385 человек, выздоровели от этой болезни 17 063 человека, зарегистрировано 240 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 4 380 047 человек, выздоровели от этого заболевания 3 713 348 пациентов и 101 887 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 72 007 человек. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую — 31 007 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 688 украинцев, бустерную — 14 973.

С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили одну дозу 15 499 218 человек, две дозы — 14 840 450 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 21 563 украинца, бустерную — 493 303. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 8 февраля 2022 года в Украине зафиксировано 34 353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 23 378 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.