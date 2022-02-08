Компания Johnson & Johnson приостановила производство вакцин против коронавируса — NYT

Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить работу единственного завода, который производит вакцину против коронавируса, несмотря на большой спрос на препарат. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вместо вакцины против Covid-19 это предприятие компании начнет производить экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты от другого вируса.

Впрочем такое переформатирование будет временным и через несколько месяцев Johnson & Johnson планирует возобновить производство вакцины против коронавирса.

В издании подчеркивают, что, по словам одного из источников, знакомого с решением, в течение следующих нескольких месяцев прекращение производства может привести к сокращению поставок вакцины против Covid-19 от Johnson & Johnson. При этом в компании заявляют, что у них есть в запасе достаточное количество доз.

Другие заводы Johnson & Johnson, на которых компания планирует выпускать вакцины против коронавируса, либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов.

В издании также сообщили, что решение Johnson & Johnson вызвало шок у топ-менеджеров двух самых важных клиентов компании: Африканского союза и Covax. Руководители этих организаций узнали об остановке производства от журналистов New York Times.

"Сейчас не время менять производственные линии, когда жизнь людей в развивающихся странах висит на волоске", — подчеркнул один из руководителей программы доставки вакцин Африканского союза Айоаде Алакия.

Больше всего от приостановки производства вакцины Johnson & Johns могут пострадать развивающиеся страны, где препарат более популярный из-за своей низкой цены в сравнении с другими вакцинами.

Напомним, в Украине зарегистрировали однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson в июле 2021 года. По данным Минздрава, по состоянию на 8 февраля, вакцину Johnson & Johnson уже получили 20 680 украинцев.

Отметим, что в настоящее время компания также занимается разработкой вакцины против штамма коронавируса "Омикрон".

Специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин с целью понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "Омикрон".