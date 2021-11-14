Johnson & Johnson решили разделить на две компании

Американская корпорация Johnson&Johnson (J&J) планирует разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах.

По информации The Wall Street Journal, J&J выделит производство рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а медленно растущий широко бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения — в другую.

Как заявил главный исполнительный директор компании Алекс Горски, J&J откажется от потребительского подразделения в течение 18 — 24 месяцев. Он отметил, что руководство компании приняла такое решение, так как бизнес, клиенты и рынки сильно "разошлись в разные стороны" в последние годы, в частности, во время пандемии COVID-19.

По словам Горски, многочисленные судебные тяжбы в компании по безопасности использования детской присыпки на основе талька Johnson's Baby Powder не повлияли на решение о разделении.

"Самый лучший способ обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе и лучше удовлетворять потребности пациентов и потребителей — это сделать наш потребительский бизнес отдельной компанией", — рассказал Горски.

Он подчеркнул, что форму разделения, а также название новой компании, и кто ее возглавит, еще предстоит решить. При этом J&J планирует структурировать соглашение так, чтобы оно не облагалось налогом.

Горски отметил, что J&J выделит потребительское подразделение и проведет размещение акций, но решение пока не принято окончательно.

На сегодняшний день компания выпускает потребительскую продукцию под такими марками, как Johnson's Baby, Neutrogena, o.b., Carefree, Reach, Clean&Clear, RoC, контактные линзы Acuvue, пластыри и перевязочные материалы, безрецептурное лекарство, в том числе противоаллергический препарат Zyrtec.

Напомним, в конце февраля 2021 года власти США одобрили применение в стране однодозовой вакцины в качестве профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, которую выпустила компания Johnson & Johnson.

В начале июля эту вакцину для экстренного медицинского применения зарегистрировало Министерство здравоохранения Украины.