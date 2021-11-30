Johnson & Johnson начинает разработку вакцины против штамма коронавируса "Омикрон"

Американская компания Johnson & Johnson приступает к созданию новой вакцины против штамма коронавируса "Омикрон", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против "Омикрона", и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний", — заявил руководитель отдела научных исследований и разработок Johnson & Johnson Матаи Мэммен.

Кроме этого, в компании сообщили, что в сотрудничестве с учеными из ЮАР и других стран проверяют эффективность уже имеющихся у нее вакцин против штамма "Омикрон".

Специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин с целью понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "Омикрон".

По словам Мэммена, появление нового варианта коронавируса указывает на необходимость продолжать отслеживать эпидемиологическую ситуацию, вакцинировать против Сovid-19 и брать анализы на его возможное наличие.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения оценила опасность штамма коронавируса "Омикрон" как "крайне высокую" и ожидает быстрого его распространения по миру. В Украине пока новый штамм Covid-19 не выявили.

При этом Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Напомним, ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".