- Категория
- Наука
- Дата публикации
-
Johnson & Johnson начинает разработку вакцины против штамма коронавируса "Омикрон"
Американская компания Johnson & Johnson приступает к созданию новой вакцины против штамма коронавируса "Омикрон", передает "Интерфакс-Украина".
"Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против "Омикрона", и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний", — заявил руководитель отдела научных исследований и разработок Johnson & Johnson Матаи Мэммен.
Кроме этого, в компании сообщили, что в сотрудничестве с учеными из ЮАР и других стран проверяют эффективность уже имеющихся у нее вакцин против штамма "Омикрон".
Специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и продолжают исследования на тему бустерных доз вакцин с целью понять, могут ли существующие препараты нейтрализовать угрозу штамма "Омикрон".Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Мэммена, появление нового варианта коронавируса указывает на необходимость продолжать отслеживать эпидемиологическую ситуацию, вакцинировать против Сovid-19 и брать анализы на его возможное наличие.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения оценила опасность штамма коронавируса "Омикрон" как "крайне высокую" и ожидает быстрого его распространения по миру. В Украине пока новый штамм Covid-19 не выявили.
При этом Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.
Напомним, ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".