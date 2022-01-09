Covid-19: Херсонская область перешла в "оранжевую" зону карантина

9 января Херсонская область перешла в "оранжевую" зону карантина. В то же время остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%.

По информации Минздрава, уровень заболеваемости на Херсонщине составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.

В то же время уровень госпитализаций в этом регионе составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что 30 декабря из "красной" зоны карантина вышли Волынская и Запорожская области.

Соответствующее решение было принято 28 декабря во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, по состоянию на утро 9 января, в Украине зафиксировано 2 тысячи 810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

За день до этого в Украине было выявлено 3 тысячи 195 новых случаев заражения коронавирусом.