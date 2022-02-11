В Украине за сутки выявили более 41 тысячи заболевших коронавирусом

За последние сутки, по состоянию на утро 10 февраля, в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 3 369, медработников — 1 247). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 3 936 человек, выздоровели от этой болезни 20 850 человек, зарегистрировано 236 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели – 4 462 970 человек, выздоровели от этого заболевания 3 750 826 пациентов и 102 403 украинца умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 72 255 человек. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую — 30 641 пациент. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 469 украинцев, бустерную — 20 319.

С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили одну дозу 15 541 411 человек, две дозы — 14 900 578 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 22 628 украинцев, бустерную — 532 850. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 10 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 41 694 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 38 257 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.