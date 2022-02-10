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Здоровье
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В Украине число заболевших коронавирусом за сутки превысило 40 тысяч

коронавирус тест
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

За последние сутки, по состоянию на утро 10 февраля, в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 3 486, медработников — 1 101). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. 

За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 4 128 человек, выздоровели от этой болезни 16 628 человек, зарегистрировано 280 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 4 421 741 человек, выздоровели от этого заболевания 3 729 976 пациентов и 102 167 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 70 678 человек. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую — 29 487 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 596 украинцев, бустерную — 19 228.

С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили одну дозу 15 520 585 человек, две дозы — 14 869 937 человек.

Дополнительную дозу вакцины получили 22 159 украинцев, бустерную — 512 531. В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 9 февраля 2022 года, в Украине зафиксировано 38 257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине выявили 34 353 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Автор:
Сергей Горелов