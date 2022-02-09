Украинцы, вакцинировавшиеся бустерной дозой, получат по 500 грн — Кабмин

Граждане Украины, сделавшие прививку от коронавируса бустерной дозой, получат дополнительные 500 грн в рамках программы "єПідтримка". Об этом заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинцы, которые прививаются бустерной дозой, получат дополнительно 500 грн в рамках президентской инициативы "єПідтримка". Правительство сегодня приняло изменения в программу. Они будут работать с 14 марта", — написал Шмыгаль.

Он добавил, что люди старше 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы уже в феврале 2022 года смогут использовать средства, полученные в рамках программы "єПідтримка", на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Официальный старт программы "єПідтримка" прошел 19 декабря 2021 года. Она будет длиться год — до 18 декабря 2022.

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против Covid-19, на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн при безналичном расчете через терминал компании.

Подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогут потратить тысячу гривен, которую получат за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка", на проживание в общежитиях учебных заведений, а также на покупку книг, канцелярских принадлежностей, спортивных товаров.

2 декабря 2021 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев 8 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19.