Шмыгаль: "Из "тысячи Зеленского" украинцы потратили уже более 2,5 млрд грн"

Из поданных 8,1 млн заявок на получение 1 тысячи гр млрд грн в рамках программы "єПідтримка" вакцинированные украинцы уже потратили 2,5 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В целом украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1 тысячи грн. 2,5 млрд грн потрачено. Самыми популярными направлениями остаются книги (885 млн грн), кино (568 млн грн) и железнодорожные билеты (284 млн грн). На лекарства украинцы в возрасте от 60 лет израсходовали уже 179 млн грн", – написал Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что получить 1 тысячу грн в рамках программы "єПідтримка" теперь могут и вакцинированные подростки от 14 лет.

"На этой неделе правительство расширило инициативу президента. Кроме того, потратить средства можно еще и на образовательные курсы, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию", – отметил премьер-министр.

Напомним, Шмыгаль отметил, что благодаря соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин.

Ранее Шмыгаль заявил в настоящее время в Украине абсолютно стабильная ситуация во всех сферах и экономическому развитию ничего не угрожает, кроме дезинформации.