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Почти 100% турецких товаров будут ввозиться в Украину без пошлин – Шмыгаль

Почти 100% турецких товаров будут ввозиться в Украину без пошлин – Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

95% украинских товаров, благодаря соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией, будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"На этой неделе Украина и Турция заключили историческое соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлин, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно" – заявил премьер.

Напомним, 3 февраля Украина заключила с Турцией соглашение о Зоне свободной торговли.

Документ подписали в ходе официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что подписание соглашения о ЗСТ с Турцией позволит Украине отойти от советской структуры внешней экономики, логистических и производственных цепочек. 

Ранее приезд Эрдогана в Украины и подписание соглашения о ЗСТ ранее анонсировал Зеленский. По словам президента, эта договоренность — мощный экономический сигнал.

Накануне Кабинет министров Украины принял четыре важных постановления и договора, в том числе одобрил соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.