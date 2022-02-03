Украина и Турция подписали соглашение о Зоне свободной торговли

Сегодня, 3 февраля, Украина заключила с Турцией соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ). Документ подписали в ходе официального визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Мы прошли долгий и сложный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя подписание соглашения о ЗСТ.

Теперь экспортеры обеих стран смогут свободно поставлять и покупать разного рода товары и продукты в Украине и Турции. ЗСТ предусматривает отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что подписание соглашения о ЗСТ с Турцией позволит Украине отойти от советской структуры внешней экономики, логистических и производственных цепочек.

Что даст ЗСТ с Турцией Украине. Фото: Facebook Свириденко

Приезд Эрдогана в Украины и подписание соглашения о ЗСТ ранее анонсировал Зеленский. По словам президента, эта договоренность — мощный экономический сигнал.

Накануне Кабинет министров Украины принял четыре важных постановления и договора, в том числе одобрил соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Страны шли к подписанию документа более 10 лет. Процесс ускорился в 2019 году, когда Украина и Турция начали консультации по Зоне свободной торговли.

Сначала украинские чиновники уверяли, что страны договорятся о ЗСТ до конца 2020 года. В апреле 2021-го Зеленский и Эрдоган решили ускорить соглашение о ЗСТ между Украиной и Турцией. Тогда турецкий лидер отмечал, что соглашение позволит достичь общей цели и увеличения объема торговли до $10 млрд.

В июне 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в шаге от Зоны свободной торговли с Турцией.

Тогда стороны начали согласование положений по торговым позициям, что было "очень чутко для экономик обеих стран, но результат компенсирует все сделанные уступки", отмечал Кулеба.

В конце 2021 года Зеленский заявил, что Украина и Турцию подпишут соглашение о ЗСТ во время первого визита Эрдогана в нашу страну в 2022 году. Позже его назначили на 3 февраля.