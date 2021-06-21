Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

Для заключения Соглашения о свободной торговле Украине и Турции осталось сделать последний шаг.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после дипломатического форума в Анталии, передает "Укринформ".

"Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, очень чутко для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", — сказал Кулеба.

По словам главы МИДа, результат, который принесет обеим странам заключения Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.

"Наша делегация готова прибыть в Анкару для осуществления дальнейшего продвижения в направлении финализации соглашения. Потому что мы абсолютно настроены на заключение этого соглашения на политическом уровне. Мы должны соблюдать баланс интересов. Для достижения этого эксперты обеих стран должны сесть и достичь согласия. Политическая воля есть со стороны обеих стран, на уровне наших президентов. Вопрос лишь в этом непростом, но неизбежному шаге", — добавил министр.

Напомним, в апреле в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского, который находился в Турции с рабочим визитом, и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана были подписаны ряд двусторонних документов.

В частности, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.