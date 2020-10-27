В азербайджанском райцентре появилось почетное консульство Украины

Украина открывает почетное консульство в азербайджанском городе Шамахы (Шемаха). Как сообщает посольство Украины в Азербайджане, 27 октября в дипучреждении прошла торжественная церемония назначения почетного консула, которым стал Махрали Гасымов.

Посол Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали соглашение о функциях и обязанностях почетного консула.

Гасымов — частный предприниматель, выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между двумя странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами", — отмечает украинское посольство.

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Консульский округ почетного консула будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинський районы Азербайджана.

Стоит отметить, что данный шаг был предпринят в разгар военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, контроль над которым он решился вернуть силовым путем спустя 26 лет после поражения в предыдущей Карабахской войне.

К настоящему времени азербайджанская армия заняла южную часть так называемого Пояса безопасности — населенных ранее азербайджанцами территорий вокруг бывшей Нагорно-Карабахской области, которые к 1994 году оказались заняты армянскими силами. В частности, Азербайджан сейчас полностью взял под контроль свою границу с Ираном, включая карабахский участок.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 7 октября заявлял, что Армения готова к взаимным уступкам с Азербайджаном, однако пока никакие призывы сторон к миру не увенчались успехом. Ранее Пашинян призвал сограждан взять в руки оружие для защиты соотечественников в Нагорном Карабахе во избежание его капитуляции.

Украина декларирует, что придерживается нейтралитета в конфликте, учитывая размер как армянской, так и азербайджанской диаспоры в стране. Однако фактически неоднократно предпринимала шаги, свидетельствующие о негласной поддержке усилий Азербайджана.

К таковым можно отнести заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, равно как и визит президента Владимира Зеленского в Турцию, являющуюся ближайшим союзником Азербайджана и жестко высказывающуюся в его поддержку по карабахскому вопросу.