Политика 1 час назад

В азербайджанском райцентре появилось почетное консульство Украины

Почетным консулом станет азербайджанец-выпускник киевского вуза

Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане
Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане
Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане
Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане
Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане
Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане
Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане
Украина назначила почетного консула в Шемахе. Фото: посольство в Азербайджане

Украина открывает почетное консульство в азербайджанском городе Шамахы (Шемаха). Как сообщает посольство Украины в Азербайджане, 27 октября в дипучреждении прошла торжественная церемония назначения почетного консула, которым стал Махрали Гасымов.

Посол Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали соглашение о функциях и обязанностях почетного консула.

Кратко и по делу в Telegram

Гасымов — частный предприниматель, выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между двумя странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных завязок между нашими государствами", — отмечает украинское посольство.

Читайте также:
Власти Армении выступили за введение миротворцев России в Нагорный Карабах

Консульский округ почетного консула будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинський районы Азербайджана.

Стоит отметить, что данный шаг был предпринят в разгар военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, контроль над которым он решился вернуть силовым путем спустя 26 лет после поражения в предыдущей Карабахской войне.

К настоящему времени азербайджанская армия заняла южную часть так называемого Пояса безопасности — населенных ранее азербайджанцами территорий вокруг бывшей Нагорно-Карабахской области, которые к 1994 году оказались заняты армянскими силами. В частности, Азербайджан сейчас полностью взял под контроль свою границу с Ираном, включая карабахский участок.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 7 октября заявлял, что Армения готова к взаимным уступкам с Азербайджаном, однако пока никакие призывы сторон к миру не увенчались успехом. Ранее Пашинян призвал сограждан взять в руки оружие для защиты соотечественников в Нагорном Карабахе во избежание его капитуляции.

Украина декларирует, что придерживается нейтралитета в конфликте, учитывая размер как армянской, так и азербайджанской диаспоры в стране. Однако фактически неоднократно предпринимала шаги, свидетельствующие о негласной поддержке усилий Азербайджана.

К таковым можно отнести заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, равно как и визит президента Владимира Зеленского в Турцию, являющуюся ближайшим союзником Азербайджана и жестко высказывающуюся в его поддержку по карабахскому вопросу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Конфликт в Нагорном Карабахе: ЕС призвал воюющие страны строго соблюдать прекращение огня
Конфликт в Нагорном Карабахе: ЕС призвал воюющие страны строго соблюдать прекращение огня
Азербайджан объявил о взятии под контроль карабахской границы с Ираном
Азербайджан объявил о взятии под контроль карабахской границы с Ираном
Власти Армении выступили за введение миротворцев России в Нагорный Карабах
Власти Армении выступили за введение миротворцев России в Нагорный Карабах
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Трагедия в Египте: акула напала на семью украинцев, ребенок остался без руки

  3. Штепы не будет во втором туре выборов мэра Славянска — ОПЗЖ

  4. "Буду сдавать мандат": Нардепа от "Слуги народа" в четвертый раз избрали мэром

  5. Коронавирус: в Украине за сутки 6677 новых заболевших, 126 человек умерли

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...