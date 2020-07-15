Политика 20 минут назад

В Ереване посольство Украины облили борщом

Таким образом протестующие отреагировали на позицию Киева относительно конфликта между Ереваном и Баку

Фото: panorama.am Фото: panorama.am
Фото: panorama.am

Сегодня, 15 июля, участники акции протеста в столице Армении облили здание посольства Украины борщом.

Как передает panorama.am, таким образом протестующие отреагировали на позицию Киева по поводу вооруженного конфликта между Ереваном и Баку.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, 13 июля Министерство иностранных дел Украины заявило, что выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.

После этого украинский посол Ивана Кулеба был вызван в МИД Армении.

В свою очередь, представители партии Дашнакцутюн отреагировали на позицию Украины акцией под ее дипломатическим представительством.

Читайте также:
Минобороны Азербайджана показало удар по позициям Армении (ВИДЕО)

Кроме борща, они принесли с собой плакаты с требованием к украинским дипломатам "Замолчите".

Напомним, что на азербайджанско-армянской границе днем 12 июля вспыхнули боевые действия. Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. Однако о потерях со своей стороны Армения не уведомляет.

Справка: Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ресторатори звернулися до прем'єра Шмигаля з проханням дозволити працювати після 23:00
Ресторатори звернулися до прем'єра Шмигаля з проханням дозволити працювати після 23:00
Украина на четверть нарастила экспорт подсолнечного масла
Украина на четверть нарастила экспорт подсолнечного масла
Кабмин запретил импорт ЖД-вагонов из России
Кабмин запретил импорт ЖД-вагонов из России
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Госпотребслужбе назвали основные очаги распространения COVID-19 в Киеве

  3. Деньги для дела: какой бизнес украинцы открывают в кризис

  4. Здание "Антонова" передали Высшему антикоррупционному суду

  5. Мошенники под видом сотрудников Минсоцполитики хотели "развести" Фонд соцстраха

Загрузка...