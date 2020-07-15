В Ереване посольство Украины облили борщом

Сегодня, 15 июля, участники акции протеста в столице Армении облили здание посольства Украины борщом.
Как передает panorama.am, таким образом протестующие отреагировали на позицию Киева по поводу вооруженного конфликта между Ереваном и Баку.
Так, 13 июля Министерство иностранных дел Украины заявило, что выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах.
После этого украинский посол Ивана Кулеба был вызван в МИД Армении.
В свою очередь, представители партии Дашнакцутюн отреагировали на позицию Украины акцией под ее дипломатическим представительством.
Кроме борща, они принесли с собой плакаты с требованием к украинским дипломатам "Замолчите".
Напомним, что на азербайджанско-армянской границе днем 12 июля вспыхнули боевые действия. Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. Однако о потерях со своей стороны Армения не уведомляет.
Справка: Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.
Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.
В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.
Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.