Минобороны Азербайджана показало удар по позициям Армении (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана показало, как вооруженные силы страны уничтожили армянский опорный пункт на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, где в ночь на 13 июля проходили столкновения.

Видео удара опубликовал сайт Минобороны.

В пресс-службе министерства уточнили, что во время вооруженного конфликта погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид-оглу. "В ходе ночных боев подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опорный пункт атаковали с помощью артиллерии, минометов и танков. На территории военной части были взорваны артиллерийские установки и автомобильная техника, по утверждению Баку, погибли армянские военнослужащие. По версии Азербайджана, Армения "грубо нарушила режим прекращения огня" и обстреляла азербайджанские позиции. Ереван заявил, что границу Армении "без видимых причин" пытался пересечь грузовик с азербайджанскими военными. После предупреждения с армянской стороны они бросили машину и вернулись на базу, однако затем начали обстрел армянского опорного пункта.

Справка: Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

Напомним, что на азербайджанско-армянской границе днем 12 июля вспыхнули боевые действия. Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. Однако о потерях со своей стороны Армения не уведомляет.