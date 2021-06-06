Глава Турции Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы от Путина — СМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле 2021 года пожаловался украинскому президенту Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России.
В частности, Эрдоган рассказал, что Владимир Путин шантажирует Турцию через поддержку Украины, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Как рассказали собеседники газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.
Газета пишет, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.
Известно, что за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.
Напомним, власти РФ ограничили авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.
До этого глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украину. Министр заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".
Ранее в турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украине. При этом в Турции напомнили, что РФ также продает свое оружие разным странам.
Как сообщалось, турецкое буровое судно Fatih выявило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.