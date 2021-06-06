Глава Турции Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы от Путина — СМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле 2021 года пожаловался украинскому президенту Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России.

В частности, Эрдоган рассказал, что Владимир Путин шантажирует Турцию через поддержку Украины, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как рассказали собеседники газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.

Газета пишет, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.

Известно, что за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.

Напомним, власти РФ ограничили авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Однако в конце мая Москва решила еще на несколько недель продлить запрет на перелеты между странами.

Читайте также: Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар

До этого глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украину. Министр заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".

Ранее в турецком МИД призвали Россию не обижаться на продажу беспилотников Украине. При этом в Турции напомнили, что РФ также продает свое оружие разным странам.

Как сообщалось, турецкое буровое судно Fatih выявило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.