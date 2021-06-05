Турецкое судно обнаружило в Черном море новые залежи газа

Турецкое буровое судно Fatih выявило новые залежи природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Укринформ".

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"Наше буровое судно Fatih сделало новое открытие природного газа объемом 135 млрд кубических метров в скважине "Амасра-1" на газовом месторождении Сакария", — заявил Эрдоган.

С учетом предыдущего найденного месторождения, общий объем залежей составляет 540 млрд кубометров.

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Amasra-1 станет уже четвертой скважиной на месторождении "Сакарья". Бурение первой, Tuna-1, завершилось в августе 2020 года. С тех пор судно Fatih пробурило еще две: Turkali-1 и Turkali-2.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения бурового судна Fatih объявил о новых запасах природного газа в Черном море.

Эрдоган тогда заявил, что цель Анкары — приступить к выработке газа на новом месторождении в Черном море уже к 2023 году.

Напомним, 14 октября турецкое исследовательское судно Oruç Reis возобновило процесс поиска месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

11 октября МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе. Недовольство Анкарой выразили и другие европейские страны, а также США.

Источник фото: Depositphotos.