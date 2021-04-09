Турция начала бурить в Черном море новую нефтескважину

Турецкое судно Fatih начало бурение новой глубоководной скважины Amasra-1 в Черном море.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

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Amasra-1 станет уже четвертой скважиной на месторождении "Сакарья". Бурение первой, Tuna-1, завершилось в августе 2020 года. С тех пор судно Fatih пробурило еще две: Turkali-1 и Turkali-2.

Всего на этом месторождении турецкие власти планируют пробурить 30 — 40 скважин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения бурового судна Fatih объявил о новых запасах природного газа в Черном море.

Эрдоган тогда заявил, что цель Анкары — приступить к выработке газа на новом месторождении в Черном море уже к 2023 году.

Напомним, 14 октября турецкое исследовательское судно Oruç Reis возобновило процесс поиска месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

В то же время, 11 октября МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе. Недовольство Анкарой выразили и другие европейские страны, а также США.

Источник фото: Depositphotos.