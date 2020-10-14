Турция возобновляет поиск нефти и газа в Средиземном море

14 октября турецкое исследовательское судно Oruç Reis возобновило процесс поиска месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает турецкое информагентство "Анадолу".

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Как отмечает агентство, экипаж судна протестировал оборудование 13 октября. По информации Анадолу, власти Турции ранее выпустили очередное международное уведомление Navtex, которым Анкара зарезервировала район для проведения геологоразведочных работ в Средиземном море исследовательским судном Oruç Reis.

Судно Oruç Reis способно проводить исследования шельфа на глубине от 8 тысяч до 15 тысяч метров.

В то же время, по информации "Интерфакс-Украина", 11 октября МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе. Недовольство Анкарой выразили и другие европейские страны, а также США.

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается, в частности, "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.