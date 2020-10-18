Турецкие буровики обнаружили новые запасы газа на крупнейшем месторождении в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых запасах природного газа в Черном море.

Об этом глава государства заявил в ходе посещения бурового судна Fatih, которое проводит работы на перспективном месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, сообщает Anadolu.

Как отметил Эрдоган, буровые работы позволяют говорить о более крупных объемах газа на крупнейшем в истории Турции газовом месторождении.

"Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, цель Анкары — приступить к выработке газа на новом месторождении в Черном море уже к 2023 году.

Президент добавил, что "ряд международных кругов и стран не оставляют попыток оставить Турцию за бортом рынка нефти и газа и не дать Анкаре возможности обеспечить энергетическую безопасность страны".

Напомним, 14 октября турецкое исследовательское судно Oruç Reis возобновило процесс поиска месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

В то же время 11 октября МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе. Недовольство Анкарой выразили и другие европейские страны, а также США.